Buchrezension: Libro e Moschetto

„Libro e moschetto , fascista perfetto“, („Buch und Muskete, der perfekte Faschist“) so erklärte der italienische Faschistenführer Benito Mussolini einmal. Gemeint ist damit, dass nur der gebildete Soldat, der weiß wofür er kämpft, ein perfekter Faschist sein kann. Diesen Leitsatz des italienischen Revolutionärs hat sich der „Gegenstrom-Verlag“ als Titel für seine Publikation zum Leben und Wirken von fünfzehn europäischen Dichtersoldaten genommen. Darunter sind solche, die der geneigte Leser direkt bei einem solchen Buch erwartet, wie Hermann Löns, Walter Flex und Kurt Eggers, aber auch unbekanntere und überraschende, wie Lawrence von Arabien und Fritz Stüber. Die insgesamt 155 Seiten ergebenden Aufsätze stammen von unterschiedlichen Autoren, was nicht nur beim jeweiligen Schreibstil, als auch beim schwankenden Niveau der einzelnen Beiträge auffällt (wobei kein einziger Beitrag als schlecht zu bewerten ist). So bieten manche, trotz ihrer Kürze, eine recht tiefgehende Information über den jeweils potraitierten Dichter, während manche andere eher an der Oberfläche bleiben. Trotz dessen ist es als eine gelungene Publikation anzusehen, die auch eine dezente und ansprechende Gestaltung aufweist. Die Auswahl der vorgestellten Persönlichkeiten ist vielseitig und abwechselnd, wobei man mit Kurt Eggers, Baldur von Schirach, Felix Steiner und Gabriele d´Annunzio auch politisch verfemte Autoren aufgenommen hat, was ausdrücklich zu begrüßen ist. Zwar kann keiner der Beiträge die Lektüre einer umfassenden Biographie ersetzen, jedoch bieten sie einen ersten Überblick über einige der europäischen Dichtersoldaten, die oftmals ihren Namen sowohl als Soldaten als auch als Dichter in das Buch der Geschichte eingetragen haben.

Libro e Moschetto, 155 Seiten, Hardcover, 16 €