Corona-Krise: 470.000 Betriebe wollen in Kurzarbeit gehen

Man rechnete mit 2,5 Millionen Kurzarbeitern im Zuge der Corona-Krise. Diese Zahl dürfte aber nach neusten Informationen wohl übertroffen werden, denn bundesweit haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit rund 470.000 Betriebe Kurzarbeit angekündigt. Mit der Anzeige von Kurzarbeit starten die Betriebe das formale Verfahren, so daß Beschäftigte Kurzarbeitergeld erhalten können. Wie viele Arbeitnehmer letztendlich in den Betrieben von Kurzarbeit betroffen sein werden, erfasst die Bundesagentur in ihrer Statistik erst, wenn tatsächlich kurzgearbeitet wurde.