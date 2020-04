“Der III. Weg”-Aktivistin Gabriele Wanjukowa rückt zum Ortsteilrat in Erfurt Wiesenhügel nach!

Mit dem Antritt unserer nationalrevolutionären Bewegung “Der III. Weg” in allen drei Ortsteilräten, Herrenberg, Wiesenhügel und Melchendorf im vergangenen Jahr setzte eine regelrechte Bewerberflut der Altparteien im Erfurter Stadtteil Süd-Ost ein.

Noch im Wahlkampf große Töne von sich gebend, nimmt die Begeisterung weiterhin innerhalb der Ortsteilratsmitglieder, wie immer nach den Wahlen bei den Etablierten, rapide ab. So schmiss nach einem Ortsteilratsmitglied in Melchendorf im vergangenen Jahr, jetzt auch ein gewähltes Ortsteilratsmitglied auf den Wiesenhügel hin und machte somit den Weg für unsere Aktivistin Gabriele Wanjukowa frei.

Schon im Kommunalwahlkampf machten wir bei unseren Landsleuten keinen Hehl daraus, dass wir, wenn wir in allen drei Ortsteilräten in Verantwortung kommen, ein Süd-Ost Gremium bilden werden und zielgerichtet im ganzen Erfurter Süden an einem Strang ziehen. Sofort wenn das Kontaktverbot wegen der “Coronakrise” aufgehoben ist, werden sich unsere kommunalen Vertreter zusammen setzen und gemeinsam die zukünftigen politischen Strategien für den gesamten Stadtteil Süd-Ost entwickeln, wie auch selbstverständlich sich zu allen zukünftigen Ortsteilratsitzungen zu unterstützen.

Somit stehen in den Ortsteilbeiräten Herrenberg, Melchendorf und Wiesenhügel mit Doreen Lukei, Enrico Biczysko und Gabriele Wanjukowa bereits drei Mitglieder unserer Partei “Der III. Weg“ in Verantwortung. Auf allen Ebenen, mit voller Kraft, jeden Tag voller Einsatz für Volk und Heimat, das ist unser Auftrag.