Der Stützpunkt Rheinland fährt am 1. Mai nach Erfurt

Auch die Aktivisten aus dem Rheinland fahren am 1. Mai 2020 zum diesjährigen Arbeiterkampftag in Erfurt um unseren Zorn und unsere Wut gegen die ausbeuterischen Zustände in der BRD wieder auf die Straße tragen.

Deshalb wurde im traditionellen Arbeiterstadtteil Gerresheim der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf heute mit einer Flugblattverteilung auf den Arbeiterkampftag unter dem Motto: “Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren! – Überfremdung stoppen! – Kapitalismus zerschlagen!” aufmerksam gemacht.

Sei auch DU am 01. Mai 2020 in Erfurt dabei! – www.arbeiterkampftag.de