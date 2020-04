Die Weggefährtin #046: Unsere Stimme – Leseprobe ”Rebellische Herzen”

Einen Vorgeschmack auf die zweite Auflage bietet die Leseprobe aus dem „Aktivistenroman“, die bereits aktuell vorbestellbar ist. Erschienen im Eigenverlag der Partei „Der Dritte Weg“ – bleibt der Autor hier jedoch ungenannt, hat dies aber näher betrachtet keine Relevanz. Man könne bedacht sagen: „Das Leben schrieb die Geschichte selbst.“

Kurzer Abriss des Inhaltes

Der Hauptakteur Nils geleitet den Leser als Rolle des „Neuling“ der Bewegung durch verschiede-ne Szenarien seiner Berührungspunkte mit dem Leben eines nationalen Aktivisten, die beim Le-senden gewisse Identifikationsüberschneidungen mit dem Charakter beabsichtigen. Verkörpert doch die Darbietung der Erzählung einen Abriss von gesunder, körperlicher Ertüchtigung zur Wehrhaftigkeit, rebellischem Aktionismus an der Grenze der Legalität und dem Rausch des Adre-nalins im Spiel mit dem Gesetz.

Im Mittelpunkt des Romans steht weniger das umfangreiche und ausweifende Erklären einzelner Handlungen oder Umstände, die es ermöglichen einen Tiefgang und so eine emotionale fesselnde Bindung zu den Charakteren herzustellen, sondern vielmehr der Auftrag der sachlichen Schulung verpackt in etliche Dialoge der einzelnen Personen – unterbewusste Wissensvermittlung durch Erzählungsinhalte eines Romans. Durch die kurzen unverschachtelten Sätze und klaren Zusam-menhänge ohne Abschweifung lässt sich das Buch binnen weniger Zeit vollständig durchlesen, den Hauptgrund des Reizes weiterzulesen bildet, wie vorab erwähnt nicht die emotionale Bindung zu dem Charakter, sondern mehr die Lust auf Abenteuer und Revolte. Das Gespür von Sturm und Drang.

Allgemeines Fazit

Der Roman „Rebellische Herzen“ ist eine literarisch verständliche und unterhaltsame Kost und wäre in meiner Einschätzung als Beiwerk zur Schulung in der Rubrik Jugendbücher der nationalen und nach Rebellion drängenden Bewegung beheimatet.

