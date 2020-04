Heute wurden im oberbayerischen Oberschleißheim Pralinen an Kassierer von Supermärkten verteilt. In Zeiten von Corona sind es diese einfachen Arbeiter, die unseren Alltag am Laufen halten. Auch in München verteilten die “III. Weg”-Aktivisten weitere Leckereien an Mitarbeiter von Arztpraxen und Supermärkten, um den Einsatz mit einem kleinen Geschenk zu würdigen.