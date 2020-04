Ein Volk will Zukunft – Flugblattverteilung am Bodensee

Trotz Coronakrise und der damit verbundenen Einschränkungen sind Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei auch weiterhin am Bodensee aktiv: Am gestrigen Tag fanden hunderte Flugblätter zum Arbeiterkampftag in Erfurt ihren Weg in zahlreiche Briefkästen. Am 1. Mai werden auch Aktivisten aus der Bodenseeregion gemeinsam mit zahlreichen Gleichgesinnten aus ganz Deutschland in Erfurt gegen Kapitalismus, Globalisierung und den Niedergang unserer Heimat demonstrieren.

“Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren! – Überfremdung stoppen! – Kapitalismus zerschlagen!” Kommt zur nationalrevolutionären 1. Mai Demonstration nach Erfurt!