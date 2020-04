Exklusive Informationen in unserem 1. Rundbrief

Er steht in den Startlöchern und wartet auf seine Verbreitung – unser erster Rundbrief. In regelmäßigen Abständen wird er nun erscheinen und nicht nur ausgewählte Publikationen unserer Netzseite verbreiten, sondern auch Themen beinhalten, die man NICHT im Internet findet.

So bieten wir unseren Rundbrief-Abonnenten im 1. Rundbrief ein exklusives Interview mit dem Autor des Romans „Rebellische Herzen“, in welchem Inhalt, Idee und persönliches Fazit eine Rolle spielen werden. Außerdem thematisieren wir kurz den Livepodcast „Revolution auf Sendung“, der am 23. April alle Fragen zum diesjährigen 1. Mai beantworten wird. Das Angebot rundet ein kleiner weltanschaulichen Schulungsteil ab, den sich keiner entgehen lassen sollte.

