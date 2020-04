Flugblattverteilung zur Nachbarschaftshilfe in Nürnberg

Einkaufsgänge und ganz allgemein Hilfe im Alltag. Die Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei leisten in der Corona-Krise ihren Beitrag, um gerade älteren Menschen zu helfen. Während einerseits schon dutzende Stoffmasken in Eigenproduktion ehrenamtlich hergestellt und verteilt wurden läuft die Einkaufshilfe ebenfalls in Nürnberg, Fürth und Erlangen, sowie dem Fürther Landkreis (siehe auch: Nachbarschaftshilfe vom “III. Weg“ im Stützpunkt Nürnberg-Fürth).

Um auch noch weitere Bürger auf unser Angebot aufmerksam zu machen wurden in den vergangenen Tagen auch in Nürnberg-Langwasser Flugblätter an die Haushalte verteilt. Auf diesen befinden sich die Kontaktdaten zu unserer Einkaufshilfe.