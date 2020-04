Halte dich fit – Auch in Krisenzeiten! – Teil 2

Nachdem unsere parteinahe Arbeitsgruppe “Körper & Geist” vor wenigen Tagen ein Video mit praktischen Übungen und Sporteinheiten veröffentlichte, kommt nun ein Trainingsmedley verschiedener Aktivsten dazu. Die Corona-Krise hat nicht nur das allgemeine öffentliche Leben teilweise bis völlig lahmgelegt, sondern auch aktive Sportler vor neue Herausforderungen gestellt. Sportstudios sind dicht und Vereinstraining ist unter den jetzigen Ausgangsbeschränkungen und staatlichen Maßnahmen unmöglich geworden. Viele Aktivisten trainieren so alleine im Freien oder Zuhause. Wie das gehen kann, haben uns einige Sportler per Video zugeschickt. Mit etwas Phantasie können etliche häusliche Gegenstände für ein eigenes spezielles Training positiv zweckentfremdet werden. Wir bedanken uns auf diesem Wege für alle Einsendungen und wünschen weiterhin sportliche Tage in der Isolation.