Halte dich fit – auch in Krisenzeiten!

Sportstudios dicht, Vereinstraining stillgelegt und allgemeine Ausgangsbeschränkungen, die einen davon abhalten, im Kreise sportaffiner Freunde den Körper fit zu halten. In Zeiten der Corona-Krise ist es nicht für jeden so einfach, sich körperlich sinnvoll zu betätigen. Unsere Arbeitsgruppe “Körper & Geist” hat sich darum Gedanken gemacht und möchte auf diesem Wege Ratschläge und Anregungen für ein Training alleine im Freien und mit wenig Hilfsmitteln an euch weitergeben. Ein weiteres Video zum Training zu Hause folgt in den nächsten Tagen.

Viel Spaß beim selbermachen, bleibt gesund und stabil!

Eure AG “K&G” … Sport frei!