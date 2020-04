Hilfe für Obdachlose in München

Auch in Zeiten der Corona-Krise werden unsere Landsleute, welche auf der Straße leben müssen, nicht vergessen. Aus diesem Grunde waren am gestrigen Abend Aktivisten vom “III. Weg” in der bayerischen Landeshauptstadt München unterwegs, um Sachspenden an Obdachlose und hilfsbedürftige Deutsche zu überreichen – selbstverständlich unter Einhaltung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Auch der wohnungslose Bernd, ein mittlerweile langjähriger Bekannter aus den Hilfsaktionen der nationalrevolutionären Bewegung, wurde dabei angetroffen. Er und seine Leidensgenossen freuten sich sehr über neue Kleidung und Schuhe. Auch ein Schlafzelt wurde in diesem Rahmen übergeben.

Unsere Aktivisten packen in der Landeshauptstadt auch weiterhin mit der Nachbarschaftshilfe an. Wer Hilfe benötigt, kann sich gerne an folgende Kontaktdaten wenden:

Telefon / WhatsApp: 0159 027 117 21

E-Mail: der-dritte-weg(at)gmx.de

Threema-ID: ZYSHY9EH