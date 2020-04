Jugendarbeit in der Ukraine: 126er Geburtstag der Falken (Sokil)

Die patriotische NGO Falken (Sokil) zelebrierten ihren 126 Geburtstag mit einem Fackelmarsch durch Tscherkassy. Es waren mehrere Hundert Personen anwesend, wobei ein Großteil dabei primär aus besonders jungen Teilnehmern bestand.

Die Veranstaltung begann mit einer Zeremonie am Bohdan Khmelnytsky-Platz, bevor ein beeindruckender Fackelzug friedlich, aber kraftvoll durch das Stadtzentrum marschierte und am Domplatz endete, wo eine traditionelle Feuershow zu sehen war, bevor in unmittelbarer Nähe noch eine ukrainische Band für den kulturellen Abschluss des Tages sorgte. Aktivisten der NGO sowie der Vorsitzende der Organisation, Yuri Cherkashin, waren zu der beeindruckende Feier gekommen.

In diesem Jahr wurde das Jubiläum in Tscherkassy gefeiert, da sich die Ortsgruppe als die Aktivste erwiesen hatte. Die Gruppe führte 305 Veranstaltungen durch, darunter freiwillige Hilfe, Schulungen und Training, patriotische Camps, Vorträge und Ausstellungen für junge Menschen sowie direkte Aktionsveranstaltungen. Sport, Gemeinschaft, Familie, Bildung, Kultur und traditionelle Werte sind Grundpfeiler einer funktionierenden Gesellschaft. Disziplin, Ordnung und Opferbereitschaft sind wichtiger Voraussetzungen für das Funktionieren dieser. Um so erfreulicher ist es, wenn es Länder und Organisationen in Europa gibt, die dies erkannt haben und eine entsprechende Forderung und Förderung der Jugend betreiben.

Europa hat nur dann eine Zukunft, wenn die Jugend nicht zu hirntoten Konsumsklaven verkommt, sondern befähigt wird, ihren eigenen Weg erfolgreich und diszipliniert zu gehen.