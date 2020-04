“Körper und Geist”-Sportgruppe in Erfurt erhält umfangreiche Spende

Seit Bestehen unserer Erfurter Parteistrukturen erhalten unsere örtlichen Sportler der Arbeitsgemeinschaft “Körper & Geist” immer wieder Sachspenden in Form von Sportequipment, so auch in dieser Woche wieder. In den letzten Tagen setzte sich ein Thüringer Landsmann mit uns in Verbindung und teilte mit, dass er auf unsere Sportgruppe in den Medien aufmerksam geworden war. Angetan von unserem Engagement, fasste er den Entschluss auch etwas für die deutsche Jugend in Erfurt zuleisten. Im anschließenden Telefonat berichtete er wohlwollend, dass er ein paar Hanteln mit Halterungen und zwei nicht mehr benötigte Fitnessräder bei sich stehen hat.

Als unsere Mitglieder am folgenden Tag am Abholort eintrafen, trauten sie ihren Augen nicht. Zur Abholung bereit standen zwei komplette Kurzhantel-Rack Sets und zwei Spiningräder in einem einwandfreien Zustand. Solch selbstlose Solidarität zeigt uns immer wieder aufs Neue, dass der deutsche Geist noch immer im Volke vorhanden ist und die Ellbogengesellschaft der BRD noch lange nicht jeden kalt gestellt hat. Unsere Sportler freuen sich bereits jetzt schon an den neuen Geräten ihre Körper weiter zu stählen. Nach der Krise kommen wieder Tage der Gemeinschaft und unsere Krise heißt nicht “Corona” sondern Liberalkapitalismus und Globalisierung. Zeit zum Nachdenken hat man ja jetzt reichlich, daher heißt es nun Köpfchen bewahren und weiter fit bleiben, Eure Erfurter.

Hoch die nationale Solidarität & Sport frei!