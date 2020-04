Auch in der sächsischen Messestadt sind nun Aktivisten vom III. Weg unterwegs, um für den bevorstehenden antikapitalistischen Arbeiterkampftag in Erfurt zu mobilisieren. Dazu wurden zahlreiche Haushalte im Nordosten der Stadt mit Infomaterial der Partei versorgt. Ein Volk will Zukunft! Nationalrevolutionäre Aktivisten aus Leipzig werden am 1. Mai in Erfurt gemeinsam mit den Vertretern anderer Regionen gegen Kapitalismus, Globalisierung und den Verlust unserer Heimat demonstrieren!