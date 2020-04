“Mein Kampf” auf schwedisch erschienen

Kürzlich veröffentlichte der schwedische Verlag greenpilled das Buch “Mein Kampf” von Adolf Hitler. Hierbei handelt es sich um eine gründlich überprüfte Übersetzung vom Deutschen ins Schwedische. Darüber hinaus findet man im Buch Fußnoten, die den Kontext von Namen, Orten und Ereignissen erläutern. Die Fußnoten kommentieren jedoch nicht die Inhalte des Buches bzw. beeinträchtigen die Fähigkeit des Lesers zur Interpretation des Werkes.



2015 liefen die urheberrechtlichen Verwertungsrechte am Werk “Mein Kampf” aus. Dieser hatte bis dahin den Nachdruck des Buches versucht zu verhindern. Weltweit recherchierten Beamte des Bundeslandes nach Nachdrucken. In den USA oder Großbritannien konnte man “Mein kampf” aber schon seit Jahren problemlos beziehen, denn dort greift das Urheberrecht des Freistaats Bayern nicht, da der Franz-Eher-Verlag die Urheberrechte bereits in den Dreißigerjahren an dortige Verlage verkauft hatte.

Im Jahr 2013 stand übrigens “Mein Kampf” vorübergehend auf der Liste der E-Book-Bestseller bei Amazon.com.