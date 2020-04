Meuthen: AfD in zwei Schwesterparteien aufteilen

In einem Interview hat sich AfD-Chef Meuthen für eine Trennung des sogenannten „Flügels“ vom Rest der Partei ausgesprochen. Er brachte das Beispiel, die AfD in zwei Schwesterparteien aufzuteilen. In eine „flügelnahe“, nationale und in eine „patriotisch-freiheitliche“ Partei.

Für diese Idee soll Meuthen massive innerparteiliche Kritik erhalten haben. Bisher scheint er mit diesem Vorschlag im Vorstand alleine dazustehen.

Ob dieses Vorgehen ein strategischer Schritt im Machtkampf um den Parteivorsitz und/oder in Bezug auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr ist, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.