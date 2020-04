Mittelsachsen sagt Danke

Ganz wichtig sind gerade die kleinen Dinge im Leben und auch der Sinn dafür, diese auch zu schätzen zu wissen.

Wir möchten Danke sagen. An alle Menschen, die trotz der Corona-Krise einen kühlen Kopf bewahren und tagtäglich ihr Bestes geben.

Mitglieder unserer Partei „DER III. WEG“ beschenkten Krankenhäuser, Seniorenheime, Kindergarteneinrichtungen und Verkäufer/-innen in Supermärkten mit allerlei kleinen nützlichen Dingen.

In Zusammenarbeit mit einer Aktivistin aus Mecklenburg-Vorpommern wurden unter Anderem Mundbedeckungen genäht und verschenkt. Diese sind seit Wochen so gut wie gar nicht mehr zu bekommen und so waren viele Menschen dankbar, wenigstens einen dieser handgenähten Gesichtsmasken zu bekommen.

DER III. WEG bedankt sich für die Einsatzbereitschaft und Solidarität.