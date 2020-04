Mobilisierung für den 1.Mai im Münchner Umland

Auch im Münchner Umland ruhten unsere Aktivisten nicht und mobilisierten unsere Landsleute in Unterhaching und dem benachbarten Taufkirchen dem Ruf unserer nationalrevolutionären Bewegung zu folgen und zahlreich an der Demonstration am 1. Mai in Erfurt teilzunehmen.



Hierfür wurden Werbeschriften durch unsere Aktivisten des Stützpunktes München/ Oberbayern an diesem Wochenende an zahlreiche Haushalte verteilt.



Mögen wir gemeinsam in der Thüringischen Landeshauptstadt ein Zeichen für soziale Gerechtigkeit aller Deutscher gegen die Turbokapitalistische Ausbeutung setzen!