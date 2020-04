Mobilisierung in Erfurt nimmt immer weiter Fahrt auf

Noch drei Wochen dann ist es endlich soweit. Unser nationalrevolutionärer Arbeiterkampftag in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, in der wir wieder mit hunderten Deutschen Sozialisten unter dem Motto: “Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren! Überfremdung stoppen! – Kapitalismus zerschlagen!” gemeinsam unsere Wut und unseren Zorn über den volkszerstörenden Kapitalismus auf die Straße tragen werden. In den letzten Tagen wurde damit begonnen, entlang der Demonstrationsroute unsere Landsleute mittels Tausenden Werbekarten über unsere Kampagne zu informieren.

Mitlerweile haben unsere Erfurter Mitglieder in der thüringischen Landeshauptstadt mehr als 40.000 Haushalte über unsere bevorstehende Abschlussdemonstration informiert. Auch werden bei den zahlreichen Verteilungen immer wieder Plakate gesichtet, welche auf den Arbeiterkampftag aufmerksam machen.

Sei auch DU am 01. Mai 2020 in Erfurt dabei!