Mobilisierung in Erfurt schreitet weiter voran

Heute in einem Monat ist es soweit, der Arbeiterkampftag und unsere damit verbundene nationalrevolutionäre Abschlussdemonstration unter dem Motto: “Ein Volk will Zukunft! – Heimat bewahren! – Überfremdung stoppen! – Kapitalismus zerschlagen!” in Erfurt rückt immer näher. Auch wenn durch ein inzwischen bundesweit verhängtes Kontaktverbot in der Corona-Hysterie nur noch zwei Personen gleichzeitig unterwegs sein dürfen, so erreicht dies bei unseren Mitgliedern in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt keinen Mobilisierungsabbruch. Unsere Aktivsten vor Ort und darüber hinaus werden auch in Zeiten der “Coronakrise” die Mobilisierung unermüdlich weiter vorantreiben.

Unsere nationalrevolutionären Aktivisten sichten auch immer wieder in den verschiedensten Stadtteilen von Erfurt Plakate, welche auf den Arbeiterkampftag aufmerksam machen.

Sei auch DU am 01. Mai 2020 in Erfurt dabei! – www.arbeiterkampftag.de