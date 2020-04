Auch im Umkreis von Wolfratshausen in St. Heinrich, Seeshaupt und Münsing bieten jetzt Aktivisten vom Stützpunkt München/Oberbayern die Corona-Nachbarschaftshilfe an. Neben Flugblättern für das gemeinnützige Hilfsprojekt wurden in den genannten Orten auch Flugblätter verteilt, die auf die Forderungen der nationalrevolutionären Bewegung anlässlich des ersten Mai aufmerksam machen.