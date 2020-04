Nachbarschaftshilfe in Prenzlau und Angermünde angelaufen

In den uckermärkischen Städten Prenzlau und Angermünde mit insgesamt knapp 35.000 Einwohnern, haben Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” bereits vor Tagen damit begonnen, älteren Landsleuten unter die Arme zu greifen und in der andauernden Krise die Einkäufe und Erledigungen zu organisieren. Vorallem ältere Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen tun sich in diesen Tagen schwer, im öffentlichen Raum ihren gewohnten Lebensablauf zu organisieren. Die Angst, sich am Coronavirus anzustecken ist groß und gerade Einkäufe sind hier ein unliebsamer Gang. Tausende Flugblätter wurden so zusätzlich in den letzten Tagen in Prenzlau und Angermünde verteilt, um auf unser Hilfsangebot der Nachbarschaftshilfe für Deutsche aufmerksam zu machen. Neben unseren kostenlosen Kleiderausgaben in der Region an hilfsbedürftige Deutsche kommt nun ein weiteres soziales Betätigungsfeld hinzu, um die Worte ‘nationale Solidarität’ mit Leben zu füllen.