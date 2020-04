Nachbarschaftshilfe in Unterhaching

Am gestrigen Nachmittag wurden in der oberbayerischen Gemeinde Unterhaching zahlreiche Flugblätter für die Nachbarschaftshilfe verteilt.

Auch in diesen Zeiten stehen unsere Aktivisten unermüdlich für Ihre Landsleute ein und versuchen Ihnen in der gegenwärtigen Krisensituation ihrem Alltag zu erleichtern und behilflich zu sein.

Auch bei dieser Flugblattverteilung warben unserer Aktivisten ebenfalls für den Arbeiterkampftag am 1.Mai in der Thüringischen Landeshauptstadt um die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit für alle Deutschen auf die Straße zu tragen.