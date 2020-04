NEU BEIM „III. WEG“: Weltanschaulicher Wissenstest

Die weltanschauliche Schulung gehört unweigerlich zu den Grundsäulen der charakterlichen Bildung eines jeden Nationalrevolutionärs. In unserem Handbuch für Aktivisten steht unter dem Kapitel Träger deiner Weltanschauung: „Der einzelne Aktivist in der Bewegung soll Träger der Weltanschauung sein. Das bedeutet, dass er sein Leben als Aktivist nicht einfach mit dem Ausziehen der Parteikleidung ablegt, sondern sich möglichst in jeder Lebenslage nach unserer Weltanschauung richtet und diese nach außen trägt. […] Dafür ist es notwendig, dass der Einzelne sich nicht nur durch entsprechende Schulungen und Lektüren tief in der Weltanschauung verankert, sondern dass er stets auch sich und seine Taten reflektiert und an sich arbeitet.“

Bei unserem weltanschaulichen Wissenstest geht es nicht darum, sich selbst einfach nur zu unterhalten, sondern er soll unseren Mitstreitern sowie Interessenten spielerisch Wissen vermitteln. Der Fragenkatalog umfasst momentan (weiterer Ausbau ist in Planung) 40 Fragen. Je Test werden daraus acht Fragestellungen zufällig generiert. Eine mehrmalige Wiederholung des Wissenstest ist also sinnvoll, gerade weil neben neuen auch einzelne Fragen hierbei öfters auftreten. Weiß man ja, dass ein stetes Wiederholen einen besonderen Lerneffekt erzeugt.

Du möchtest Dein weltanschauliches Wissen testen? Klicke einfach auf den unteren Button!