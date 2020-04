Plauen: Neueröffnung der Kleiderkammer

Auch unsere Kleiderkammer in Plauen musste aufgrund der Verordnung in Sachsen vorübergehend schließen. Diese Zeit blieb jedoch nicht ungenutzt, und so wurden alle Vorbereitungen für den schon länger geplanten Umzug getroffen.

Neben den zahlreichen kostenlosen Angeboten wie Jugendtreffs, Bürgerbüro, Nachhilfe und Gitarrenunterricht, hat nun auch unsere Kleiderkammer im P130 – Pausaer Str. 130 – 08525 Plauen ihr zu Hause gefunden.

Am Donnerstag, den 30. April 2020, haben wir von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Ab der darauffolgenden Woche, dann immer wie bisher jeden Freitag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr, nur eben unter neuer Adresse. Auch unser Bürgerbüro, das unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch leitet, wird ab Freitag, den 8. Mai 2020 wieder geöffnet sein.

Weitere Angebote folgen