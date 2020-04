Puchheim in Oberbayern: Undankbare Asylforderer werfen mit Essen

20 in Puchheim untergebrachte Asylanten haben sich mit dem Corona-Virus infiziert und wurden deshalb in eine Quarantäne-Unterkunft nach Puchheim-Ort verbracht. Aus Unzufriedenheit mit ihrer Situation haben die Asylforderer mit Lebensmitteln, die zu ihrer Versorgung gedacht waren, um sich geschmissen. Wer nicht will, der hat offenbar schon – Kriminelle Ausländer raus!

Unverzüglich wurden Puchheimer Haushalte mit Flugblättern mit der Forderung nach einem Ende der Asylflut verteilt. Ein ausführlicher Bericht folgt.