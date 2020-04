Rebellische Herzen – Erste Auflage ausverkauft!

Nur drei Wochen nach der Veröffentlichung des ersten Romans unserer Arbeitsgemeinschaft Feder & Schwert, “Rebellische Herzen” ist die erste Auflage bereits restlos ausverkauft. Neben immer neuen Bestellungen haben uns auch zahlreiche begeisterte Rückmeldungen und Fragen nach einem zweiten solchen Werk erreicht. Wir arbeiten derzeit bereits an der zweiten Auflage, die wir schnellstmöglich zur Verfügung stellen werden. Wer angesichts der großen Nachfrage nach dem Buch sicher ein Exemplar der neuen Auflage erhalten will, kann hier (Buch/Roman – Rebellische Herzen) bereits eine Vorbestellung tätigen. Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben will und noch nicht unsere beiden Werke aus der nationalrevolutionären Schriftenreihe “National, revolutionär, sozialistisch” sowie “Der Nationalrevolutionär – Handbuch für Aktivisten unserer Bewegung” besitzt, wird hier https://www.materialvertrieb.de/produkt-kategorie/buecher-broschueren/ fündig.