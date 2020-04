Wie in vielen anderen Regionen Deutschlands bieten auch unsere Aktivisten im Sauerland eine Nachbarschaftshilfe für Deutsche an. Um auf das solidarische Angebot aufmerksam zu machen, verteilten am heutigen Tag „III. Weg“-Aktivisten Flugblätter in Hilchenbach. In Zweiergruppen aufgeteilt deckten die jungen Deutschen Großteile der ländlich gelegenen Kleinstadt ab. In den kommenden Tagen werden weitere Verteilungen in anderen Ortschaften durchgeführt!

Ein ausführlicher Bericht folgt…