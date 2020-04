Stützpunkt Sauerland: Nachbarschaftshilfe nun auch in Dahlbruch

Am Donnerstag, den 23. April 2020, weitete der Stützpunkt Sauerland-Süd wie angekündigt (siehe Kurznachricht) sein Betätigungsfeld in der deutschlandweiten Nachbarschaftshilfe aus. Aktivistinnen des Stützpunktes verteilten heute in Dahlbruch (Kreis Siegen-Wittgenstein, NRW) unermüdlich unsere Flugblätter, mit welchen den deutschen Bürgern Nachbarschaftshilfe, wie zum Beispiel den Einkauf zu erledigen, angeboten wird. Gerade in Zeiten wie der momentanen Krisensituation benötigen insbesondere alleinstehende Senioren unsere Hilfe. Unsere nationalrevolutionäre Bewegung “Der III. Weg” lässt unsere deutschen Mitbürger nicht im Stich!