Stützpunkt Sauerland unterstützt Tierheim in Krisenzeiten!

In Zeiten der Coronakrise wurde durch den sogenannten „Shutdown“ zum Schutz der Leben der besonders gefährdeten Personenkreise das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren. Ganze Branchen verlieren schlagartig ihr Einkommen. Besonders der Einzelhandel steht im medialen Fokus der Berichterstattung. Doch diese momentane Situation spürt eben nicht nur der Einzelhandel, sondern auch kleine Tierheime, welche merklich weniger Spenden erhalten, kaum bis keine Tiere vermitteln und keine Pensionstiere bekommen, da für die meisten Menschen jegliche geplanten Reisen nicht mehr durchführbar sind.

„Tierfutter statt Böller“ Spendenausgabe zur Krisenzeit

Am vergangenen Osterwochenende nutzten Aktivisten vom „III. Weg“- Stützpunkt Sauerland die Gelegenheit, ein regionales Tierheim mit einer großen Futterspende wie auch kleineren Bargeldspende zu unterstützen. Die im Rahmen der alljährlichen Kampagne „Tierfutter statt Böller“ auf der Straße gesammelten Spenden konnten einem ehrenamtlich geführten Heim für herrenlose Tiere aller Art unter die Arme greifen. Der Umstand, dass die Spendenübergabe in diesem Jahr sehr verspätet stattfand, was zum Teil an der gar nicht so einfach zu transportierbaren Menge lag, kam dem Empfänger sehr gelegen. Begeistert nahmen die Tierfreunde die bunte Ladung aus Hundefutter in allen Varianten, Leckerchen zur Belohnung der geliebten Vierbeiner, Katzenfutter, Katzenstreu und Verpflegung von kleinen Nagetieren entgegen.

Die Spendensammlungen in Olpe und Kreuztal

Durch zwei öffentliche Spendensammlungen in Olpe und in Kreuztal konnte im Jahr 2020 ein Rekordergebnis erzielt werden. In beiden Städten war die Spendenbereitschaft der Bürger überwältigend, die sich an den Zelten unserer Partei äußerte. Die für das Tierfutter gedachte Spendendose füllte sich dank der Unterstützung der Bürger im Minutentakt, sodass Aktivisten immer wieder ein nahe gelegenes Geschäft für Tierbedarf aufsuchen konnten, um das gesammelte Geld in Tierfutter umzusetzen und dieses zum Stand zu bringen. Ganze Autoladungen konnten so über den Tag verteilt den Weg auf die Spendentische finden. Neben dem Wissen, etwas Gutes getan zu haben, wurden alle Spender mit einer kleinen kreativen Anerkennung von unserem Handwerkermarkt beschenkt. Kleine Holzschnitzereien, Kerzenhalter und verschiedene Runen waren ein kleiner Dank sich entgegen dem ignoranten und egoistischen Zeitgeist für Lebewesen auszusprechen, die vollends auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen angewiesen sind.

Die Kampagne „Tierfutter statt Böller“ – Denn Tierschutz verpflichtet!

Etwa 130 Millionen Euro geben die Deutschen jährlich für Feuerwerk zum Jahreswechsel aus, Geld was im wahrsten Sinne des Wortes abgebrannt wird. Nun geht es unserer Partei nicht darum, den Bürgern das Feuerwerk zu verbieten, sondern es ist wie in allen Punkten des Lebens eine Sensibilisierung für einen bewussteren Umgang, welcher in der Konsum- und Wegwerfgesellschaft dieser Zeit immer uferlosere Ausmaße annimmt. Der Umgang mit Tieren und selbstverständlich mit seiner Umwelt ist dabei nicht nur ein Spiegelbild des Charakters eines jeden Menschen, sondern auch etwas, was aktiv unterstützt werden kann. Da für uns Nationalisten der Tierschutz ohnehin eine wichtige Rolle spielt, ist es uns eine Herzensangelegenheit, die Vierbeiner zu unterstützen, die in Heimen ehrenamtlich betreut werden.

Der Stützpunkt Sauerland wird sich auch in diesem Jahr an der Kampagne „Tierfutter statt Böller“ beteiligen! An dieser Stelle bedankt sich „Der III. Weg“ nochmals herzlich bei allen Bürgern von Olpe und Kreuztal für die Unterstützung an unserer Kampagne, denn sie machen dieses Engagement möglich!