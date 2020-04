T-Hemd – Nationalrevolutionäres Zentrum „P 130“

Letztes Jahr am 1. Mai, wurde das nationalrevolutionäre Zentrum „P 130“ im vogtländischen Plauen das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Seit dem fanden verschiedene Veranstaltungen statt und der weitere Ausbau ging kontinuierlich voran. So werden in der Pausaer Straße 130 in Plauen verschiedene Projekte angeboten. Außerdem befindet sich in dem Objekt das Stadtrats- und Kreistagsbüro unseres Mitgliedes Tony Gentsch.

Gratis Gitarrenunterricht

Seit Februar 2020 führen wir einen kostenlosen Gitarrenunterricht durch. Ob Akustik- oder E-Gitarre, unser Lehrer spielt beide Instrumente schon seit vielen Jahren. Die Kosten übernimmt zu 100 Prozent unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch. Vor der Wahl hat unser langjähriger Aktivist versichert, dass er seine Aufwandsentschädigung an die sozialen Projekten vom III. Weg spendet.

Kleiderkammer für Deutsche

Auch unsere Kleiderkammer in Plauen musste aufgrund der Verordnung in Sachsen vorübergehend schließen. Diese Zeit blieb jedoch nicht ungenutzt, und so wurden alle Vorbereitungen für den schon länger geplanten Umzug getroffen.

Neben den zahlreichen kostenlosen Angeboten wie Jugendtreffs, Bürgerbüro, Nachhilfe und Gitarrenunterricht, hat nun auch unsere Kleiderkammer im P130 – Pausaer Str. 130 – 08525 Plauen ihr Zuhause gefunden.

Am Donnerstag, den 30. April 2020, haben wir von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Ab der darauffolgenden Woche, dann immer wie bisher jeden Freitag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr, nur eben unter neuer Adresse. Auch unser Bürgerbüro, das unser Stadt- und Kreisrat Tony Gentsch leitet, wird ab Freitag, den 8. Mai 2020 wieder geöffnet sein.

In Zeiten der körperlichen und geistigen Entwurzelung und Degeneration des liberalkapitalistisch geprägten Menschen, in unserem Fall des deutschen und europäischen Geschlechts, keimt der Wille zur Umkehr und Rückbesinnung auf das Eigene und natürlicher Stärke gerade in nationalistischen Kreisen wieder vermehrt auf.

Als ganzheitliche Partei liegt uns der gesunde Mensch als Leistungsträger von Heute und Morgen besonders am Herzen und so ist es nur selbstverständlich, dass wir als revolutionäre Bewegung Möglichkeiten nutzen und schaffen, um das gesamte vorhandene menschliche Potenzial voll auszubilden. Gefördert von unserer Partei, bietet die AG Körper & Geist in Plauen allen Mitgliedern und Freunden wöchentliche Trainingskurse im Thai-Boxen an.

Selbstverteidigungskurse für Frauen und Kinder

Schon seit über einem Jahr bietet unsere Partei Selbstverteidigungskurse an, die regelmäßig in unseren Räumlichkeiten stattfinden und für Frauen und Kinder ebenfalls kostenlos sind. Die Trainingseinheiten werden von qualifizierten Trainern abgehalten.

Jugendtreff

Spiel- und Fußballplätze verrotten und immer mehr Jugendclubs und soziale Einrichtungen schließen oder verkleinern ihr Angebot. Überall im Vogtland wird dafür dringend mehr Personal benötigt. Doch wir alle kennen den Grund, warum dieses große Problem nicht angegangen wird – es fehlen angeblich mal wieder die finanziellen Mittel.

Auch in diesem Bereich bleibt unsere Partei nicht untätig und so werden regelmäßige Jugendtreffen, Ausflüge und sportliche Aktivitäten organisiert. Ein extra eingerichteter Jugendraum mit Dart und Kicker rundet das Programm ab.

Schülerhilfe

Die schulische Leistung steht bei uns an erster Stelle und daher bieten wir auch Schülerhilfe an. Gemeinsam werden Hausaufgaben gemacht, oder für die nächste Klassenarbeit geübt. Auch dieses Angebot stellen wir allen Kindern und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung.

Seminar

Die Partei DER III. WEG fördert gezielt Potenziale und will die Talente junger Aktivisten zur Geltung kommen lassen. Die Arbeitsgruppe Feder & Schwert ist eine solche Talentschmiede der Partei. Mit ihrem ersten Seminar im „P 130“, gab die Arbeitsgruppe eine Leistungsschau vor einem interessierten Publikum ab.

Label P 130 – Unterstützer T-Hemd

Nun wurde auch das Label „P 130“ gegründet und das erste Produkt kann ab heute käuflich erworben werden. Der Erlös geht zu 100% in den weiteren Ausbau des Zentrums. Das Unterstützer – T Hemd „P 130“ in Premium – Qualität und mit eigenem Ärmel-Etikett gibt es in der Farbe schwarz für Männer und Frauen. Erhältlich unter: www.materialvertrieb.de