Umvolkung Europas findet weiterhin statt

Die europäischen Völker lenken ihre gesamte Konzentration auf die Corona Pandemie. Die Angst und Ungewissheit, welche mit dem Virus verbunden ist, schlägt die Menschen mit einer Blindheit, die den Überfremdungsprofiteuren zugutekommt. Die Agenda der Zerstörung Europas, mittels fremder Migrantenströme, geht derweil ungebremst weiter.

47 „Flüchtlinge“ per Flugzeug nach Hannover geschleust

Am 19.04.2020 ließ die Bundesrepublik Deutschland 47 neue Einwanderer mit dem Flugzeug einfliegen. In Hannover sind die uns artfremden Dauerasylanten gelandet und sollen nun vorgeblich 14 Tage in Corona Quarantäne verbringen, bevor sie auf das deutsche Volk losgelassen werden.

Es ist anzunehmen, dass von den 47 Fremdlingen kaum einer unter 18 oder 21 Jahre alt ist. Die Praxis hat gezeigt, dass die BRD Kriminelle ohne Papiere liebend gern aufnimmt. Sieht jemand jung genug aus, vernichtet seine Papiere und meldet sich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann kann er den „Kinderbonus“ nutzen und kommt schneller zum Ziel.

Diese 47 „Flüchtlinge“ werden unsere Sozialkassen weiter belasten. Sie werden kein Deutsch lernen, da es nicht verpflichtend ist. Sie werden sich nicht an unsere Gesetze halten, da Respekt für sie ein Fremdwort ist und sie werden dafür sorgen, dass sich unser Land noch weiter vom ursprünglichen Deutschland entfernt.

Türkei schickt neue „Flüchtlinge“ an die Grenze Griechenlands

Mitte April 2020 hat die türkische Regierung zweitausend neue Migranten an die griechische Grenze deportiert. Selbiges tat die Türkei bereits Ende Februar, dies führte damals zu massiven Auseinandersetzungen zwischen den einfallenden Fremden und den griechischen Verteidigern Europas.

Die kultur- und artfremden Migranten machen vor nichts Halt. Mit äußerster Gewalt attackieren sie die Grenztruppen. Gemeinsam mit westlichen Nachrichtensendern fälschen sie Bilder von leidenden Frauen und Kindern, um sich Mitleid und Verständnis bei den Zuschauern zu sichern. In Wahrheit sind es Tausende von jungen Männern, die sich Zutritt nach Europa verschaffen wollen. Die katastrophale Lage an Griechenlands Grenze macht deutlich:

Die Menschen, die hier versuchen die Grenze nach Europa zu überschreiten, sind nichts weiter als rücksichtslose Gewalttäter. Die Angriffe auf die Grenztruppen zeigen, dass es für diese Scheinasylanten keine Regeln und keine Moral gibt.

Sie werden unsere Sozialkassen ausbeuten und ihre Interessen mit allen Mitteln durchsetzen. Sie stellen eine unbestreitbare Gefahr für jeden Europäer dar und dürfen unsere Heimat nicht erreichen.

Schlepperbaden passen sich an Situation an

Gleichzeitig geht die EU-Grenzschutzagentur Frontex von einer Zunahme von Schlepper-Aktivitäten in Richtung Europa aus.

Schlepper werden in Zeiten der Pandemie die Preise für eine Reise nach Europa senken, um die Überfahrt weiterhin attraktiv zu gestalten. Solange das jeweilige Land des Schleppers noch als „virusfrei“ gilt.

Da der Virus auch vor afrikanischen Staaten nicht Halt macht und die europäischen Sozial- und Krankenleistungen hinreichend bekannt sind, wird sich die Strategie ins Gegenteil verdrehen, sobald die afrikanischen Staaten massiv von COVID-19 betroffen sind.

In diesem Fall werden Schlepperbanden Werbung damit machen, dass man in Europa bessere Aussichten auf Behandlung und Genesung hat.

Eine aktuell beliebte Strecke der Schlepper ist die zwischen Westafrika und den Kanarischen Inseln.

Die Europäische Union zeigt hier deutlich, dass sie auch in Zeiten einer großen Krise an ihrer Priorität – Europa zu vernichten – festhält.