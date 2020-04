Umweltschutz in Oberfranken

In den letzten Tagen, wurde in Oberfranken, beim täglichen Spaziergang, der Müll am Wegesrand eingesammelt. Die Entsorgung erfolgte in den nächsten Mülleimer oder die Mülltonne zu Hause. Die Unachtsamkeit mancher Menschen, gegenüber der heimischen Natur, lässt sich kaum in Worte fassen.

In Zeiten von Corona versucht jeder nur sich selbst zu schützen, der Rest um einen herum, ist den meisten jedoch egal.

Unsere Natur ist genauso schützenswert, also achtet auch auf sie und nehmt euren Müll mit.

Denn Umweltschutz ist Heimatschutz!