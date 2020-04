Unterwegs in Berlin

In den letzten Wochen und Tagen blieben unsere Aktivisten in Berlin politisch nicht untätig und bestückten zahlreiche Bezirke mit nationalrevolutionären Werbemitteln. Neben Sichtpropaganda wurden tausende Flugblätter zu den Themen Überfremdung, Sicherheit und Umwelt- und Naturschutz verteilt. An manchen Orten werden auch regelmäßig Spendenbeutel für Obdachlose an sogenannte “Gabenzäune” angebracht. Es gibt also auch in der Krisenzeit reichlich Möglichkeiten, unsere Weltanschauung zu bewerben und auszuleben. Berlin bleibt stabil!