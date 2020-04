Videobericht über Hindu-Nationalisten

Auf web.de erschien kürzlich ein Videobericht über die Hindu-Nationalisten des Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), welche dort als radikal-hinduistische, faschistische Kaderorganisation betitelt werden. Übersetzt heißt RSS in etwa soviel wie “Nationale Freiwilligenorganisation”. Sie ist mit fünf bis sechs Millionen Mitgliedern und knapp 60.000 Standorten die größte Freiwilligenorganisation der Welt. Der RSS wurde 1925 durch Keshava Baliram Hedgewar gegründet und gewann zunehmends an Bedeutung und politischen Einfluss. Mit dem Aufstieg der Bharatiya Janata Party (BJP) gewann der RSS auch massiv an politischen Einfluß. Die BJP gilt als politischer Flügel der Sangh-Bewegung, zu der auch der RSS gehört.

Hier noch ein weiterer Video-Bericht des “Weltspiegel” (ARD) zum RSS unter dem Titel “Stoßtrupp der radikalen Hindus“.