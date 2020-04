Vorankündigung: „Revolution auf Sendung“ #030: Der 1. Mai in Erfurt

In der 30. Ausgabe von “Revolution auf Sendung” dreht sich alles um den diesjährigen 1. Mai in Erfurt. Darf dieser stattfinden, wenn ja wie, oder muß er verschoben oder sogar ganz abgesagt werden? In der Livesendung werden der stellvertretende Parteivorsitzende Matthias Fischer, der Erfurter “III. Weg”-Aktivist Enrico Biczysko und Tony Gentsch bekannt geben, ob und wie der Arbeiterkampftag in Erfurt begangen wird.

Unsere Moderatoren Matze und Sepp werden die Sendung begleiten und neben den tagespolitischen Nachrichten eine Lied-Besprechung und eine Leseprobe aus dem Roman “Rebellische Herzen”, abgerundet mit vielseitiger Musik, für euch parat haben.

“Revolution auf Sendung” – 23. April 2020 – 20:30 Uhr

Die Sendung kann ohne eine Registrierung bei spreaker.com live oder im Nachgang angehört werden. Möchte man aber während der Live-Sendung Fragen im zur Sendung gehörenden Chat platzieren, muss eine kostenfreie Anmeldung bei spreaker.com erfolgen. Nutzt also die Möglichkeit, Fragen an unseren Gesprächspartner zu stellen! „Revolution auf Sendung“ wird einmal im Monat gesendet.

www.spreaker.com/revolutionaufsendung

