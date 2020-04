Am gestrigen Tage nutzten Aktivisten vom Stützpunkt Westsachsen das herrliche Frühlingswetter und verbreiteten in Zwickau unzählige Flugblätter zum nationalen Arbeiterkampftag am 1. Mai.



Auch aus Zwickau reisen, so wie in jedem Jahr, Aktivisten zur kraftvollen Demonstration, die dieses Jahr in der Landeshauptstadt von Thüringen stattfinden wird.

Heimat bewahren – Überfremdung stoppen – Kapitalismus zerschlagen!