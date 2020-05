8. Mai – Protest in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wurde zum angeblichen “Tag der Befreiung” seitens des Landes angeordnet, an allen öffentlichen Einrichtungen die Fahnen zu hissen. Aus Protest gegen dieses staatliche Zelebrieren des Schuldkultes haben Unbekannte, wie in sozialen Netzwerken zu findende Bilder belegen, mindestens ein Propagandadenkmal der sowjetischen Armee verhüllt und dabei mit dem Text “Mord; Vergewaltigung und Vertreibung sind keine Befreiung! Stalins Opfer mahnen!” an die wahren Begleitumstände der angeblichen “Befreiung” erinnert. Abschließend wurde in dem Plakat auf die Netzseite unserer nationalrevolutionären Bewegung verwiesen.