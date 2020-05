8. Mai – Wir feiern nicht! Aktionen in Berlin

Gedenken in Berlin-Mitte

An vielen Orten in Berlin gedachten heute Mitglieder und Unterstützer unserer Partei “Der III. Weg” der Opfer und Gefallenen des zweiten Weltkrieges, vorallem aber auch jenen, die nach dem 8. Mai 1945, dem sogenannten “Tag der Befreiung”, zu Millionen durch Besatzerhand vergewaltigt, vertrieben und ermordet wurden.Während das antideutsche Berlin sich selber feierte, legten unsere Aktivisten Blumen und Kerzen an verschiedenen Denkmälern für die Opfer unseres Volkes in Berlin nieder. Das wahre Deutschland feiert am 8. Mai nicht, es zeigt auf die Mörder unseres Volkes.