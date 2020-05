Am gestrigen 75. Jahrestag des sogenannten “Tag der Befreiung” setzen auch auf der Insel Usedom Aktivisten unserer Partei “Der III. Weg” ein klares Zeichen der Erinnerung an ein am 8. Mai 1945 für viele deutsche Landsleute beginnendes Unrecht. Über 11 Millionen Deutsche fanden bei Vertreibung, Mord und systematischem Aushungern nach dem 8. Mai, dem Ende des zweiten Weltkrieges, durch die alliierten Besatzer den Tod. Kein Vergeben – Kein Vergessen!!!