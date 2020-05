Aldi knickt vor den Bauern ein

Nachdem Aldi vor einiger Zeit angekündigt hat, anhand der Corona-Krise den Milchpreis erneut um 30 Prozent zu drücken, schlugen die geduldigen Gemüter der Landwirte durch die Decke. Denn dies hätte bedeutet, dass viele kleine Bauern ihren Hof zusperren müssten. Im Zuge dessen wurden die Proteste weiter auf diverse Aldi-Filialen im ganzen Land ausgeweitet, wodurch der Discounter reagieren musste. Dazu äußerte sich Jürgen Schwall, Verantwortlicher für den Einkauf bei Aldi Nord nach der Einigung um den Milchpreis mit folgenden Worten:

„So haben wir in den aktuellen Milchpreisverhandlungen ungeachtet der international negativen Marktwicklungen zu einem Preis abgeschlossen, der die hohen Qualitätsstandards der deutschen Milchindustrie widerspiegelt. Wir zahlen somit mehr, als wir gemäß der Marktlage hätten akzeptieren müssen. Wir gehen davon aus, dass ein angemessener Teil bei den Landwirten ankommt und nicht in der Wertschöpfungskette der Milchindustrie hängen bleib“

Dies war zwar der erste Erfolg unserer Landwirte, doch schauen viel noch immer mit einem schlechten Gefühl in die Zukunft. Obwohl die Milchpreise entsprechend entlohnt werden, haben die Bauern nach wie vor das Problem, dass Milchprodukte wie Käse oder Joghurt noch immer unter den Wert verkauft werden. Immerhin gilt Aldi als sogenannter Takttreiber, wenn es um den Milchpreis geht. Supermarktketten wie Rewe, Lidl usw. würden nachziehen, wenn es nötig wäre. Zudem gibt es einen weiteren Haken zwischen Aldi und den Milchbauern. Denn diese Regelung um den akzeptablen Milchpreis hält nur 6 Monate – danach müssen die Bauern erneut um ihre Existenz fürchten.

Unsere nationalrevolutionäre Partei im gemeinsamen Kampf mit den Bauern

In der Vergangenheit hat sich unsere Partei „Der III. Weg“ mehrmals für die Interessen der Bauern eingesetzt. Neben einer Demonstration in Kempten für die regionale Landwirtschaft standen Aktivisten aus dem Raum Allgäu und den Bodensee Region zusammen vor den Filialen bei Aldi und versuchten mit Flugblättern, die Leute über den Missstand der Bauern aufzuklären – oftmals mit Erfolg. Zudem nahmen viele Aktivisten an den Bauernprotesten teil, um sie vor Ort zu unterstützen. Auch in Zukunft wird unsere nationalrevolutionäre Bewegung nicht tatenlos zusehen, wie das System das Bauernsterben vorantreibt.