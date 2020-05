Bamberg – Das System ist gefährlicher als Corona!

In Bamberg wächst, wie auch in anderen Orten, der Unmut über die massiven Einschränkungen. Sie greifen in unser aller Leben, massiv ein. Ein Grund weshalb heute, Aktivisten unserer Partei, in Bamberg unterwegs waren und mehrere hundert Flugblätter verteilten. Die letzten Wochen zeigten, wie den etablierten Politikern, das eigene Volk egal ist. Bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen in Bayern, drohten saftige Bußgelder. Viele Menschen, haben finanzielle Einbußen zu verzeichnen. Kurzarbeit ist vielerorts kein Einzelfall und selbst die viel versprochenen Soforthilfen für Selbstständige, lassen oft auf sich warten, wenn diese überhaupt gezahlt werden.Wie diese Menschen ihre Kinder versorgen und laufende Kosten zahlen sollen, ist den Etablierten völlig egal.

Das System ist gefährlicher als Corona!