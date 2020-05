“Der III. Weg” spaziert in Gera mit

Am gestrigen Sonnabend, den 23. Mai 2020, war es in Gera wieder so weit. Nachdem am letzten Wochenende die Lage in Gera ein wenig eskalierte, fanden sich diesmal deutlich weniger Spaziergänger auf dem Gerschen Marktplatz zusammen. Ein weiterer Faktor für die Abnahme kann natürlich auch das regnerische Wetter gewesen sein, aber die Aktivisten vom Stützpunkt Ostthüringen beteiligten sich trotzdem an dem Spaziergang.Kurz bevor sich der Gruppe in Bewegung setzte, brachte der stadtbekannte Antifaschist Peter Lückmann am Linkenbüro ein Transparent mit der Aufschrift “Nazis weghusten” an, welches sofort von der Menge mit Buhrufen quittiert wurde.

Während des Spazierganges waren die Aktivisten die Einzigen, welche Plakate trugen, sodass dieser Gang auch mit politischen Inhalten und Forderungen gefüllt wurde.Nach Beendigung kamen einige Bürger auf die Aktivisten zu und bedankten sich für ihr Engagement. Dadurch führten sie einige interessante Gespräche und versprachen, dass sie wieder Vorort sein werden, wenn es heißt Flagge gegen das System zu zeigen.

Natürlich hoben sich die Büttel des Systems ihre Schikane gegenüber den Aktivisten für den Schluss auf. So wurden sie hinter ein Polizeiauto gedrängt und mussten ihre Personalien abgeben. Des Weiteren wurden die Plakate abfotografiert.Dies zeigte wieder nur, dass man auf dem richtigen Weg ist.Beim nächsten Spaziergang heißt es dann wieder:

Das System ist gefährlicher als Corona!