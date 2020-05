Gegen die massiven Einschränkungen ihrer Rechte und der persönlichen Freiheit, gehen bundesweit deutsche Bürger auf die Straße. Auch Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung des Stützpunktes Rheinland waren an diesem Wochenende in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt unterwegs und verteilten Flugblätter mit den Positionen unserer Partei „Der III. Weg“ zur Corona-Krise an zahlreiche interessierte Bürger.

Das System ist gefährlicher als Corona!