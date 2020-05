Am 8. Mai 2020 kamen auch Aktivisten des SP Mainfranken an den Kriegerdenkmälern ihrer Heimatgemeinden zusammen. Mit dem Tag der Kapitulation der deutschen Streitkräfte am 8. Mai 1945 hörte das Morden der alliierten Kriegsverbrecher nicht auf. Unsere Aufgabe ist es diese Verbrechen der Sieger immer wieder zu benennen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.