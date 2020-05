Erfurt – Spaziergänge werden durch Polizei-Willkür untersagt

Seit einigen Wochen wird montags und sonnabends in Erfurt zu friedlichen Spaziergängen aufgerufen.

Auch Aktivisten unserer Partei der Dritte Weg beteiligen sich an den Spaziergängen.

Am Sonnabend, den 16. Mai 2020, lag die Teilnehmerzahl bei ca. 1.000 Teilnehmern – alles verlief friedlich.

Seitdem wird in Erfurt jeden Montag und Sonnabend ein riesiges Polizeiaufgebot mit Hundestaffel aufgestellt und durch Polizei-Willkür unsere Würde und unsere Grundrechte mit Füßen getreten.

Erfurt – die Situation spitzt sich zu

Am gestrigen Tage haben sich die Ordnungsbehörden und die Erfurter Polizei wieder einmal von ihrer gewaltbereiten Seite gezeigt. Ohne dass etwas vorgefallen ist, bekamen diejenigen, welche der Polizei bereits bekannt vorkamen, sogenannte “Extremisten” und “Scharfmacher”, einen Platzverweis für die gesamte Innenstadt.

Begründung: Solche Maßnahmen dienen der Gefahrenabwehr.

Da der Platzverweis für ganz Erfurt galt, waren die Leute dann praktisch in ihren eigenen vier Wänden eingesperrt.

Polizei macht auch nicht Halt vor Kindern und älteren Menschen

Zu den Corona-Demos sind meist auch viele Familien anwesend. Die Polizei scheut aber auch davor nicht. So werden Mütter und Väter mit ihren Kindern zur Seite geschoben.

Auch unsere kleinen Kameraden leiden unter dem Corona-Wahnsinn. So werden ihnen soziale Kontakte entrissen, und die ungesunde Maskenpflicht auf dem Schulhof .

Was soll erreicht werden? Die Bevölkerung weiter einschüchtern und ihnen jede Art Lockerung dieser absolut überzogenen Maßnahmen als Geschenk verkaufen?

Das System ist gefährlicher als Corona!

Daher lasst uns jetzt gemeinsam kämpfen für unsere Zukunft.

Für die Zukunft unserer Kinder und dessen Kindeskinder, bevor sie keine Zukunft mehr haben.

Lasst euch von den aufgepumpten Uniformierten nicht einschüchtern!

Lasst euch von dem System und dessen korrupter Lügenpresse nicht blenden!