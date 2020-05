Gedenken in Ostthüringen – 8. Mai: Wir feiern nicht!

Alljährlich am 8. Mai hören wir von den Politikern und Medien in diesem Land dieselben hohlen Phrasen: Vom „Tag der Befreiung“ ist die Rede, vom „Ende der Tyrannei in Europa“ und vom Beginn einer neuen, „demokratischen“ Ordnung in Deutschland, die uns eine nunmehr 75 Jahre andauernde Friedensperiode beschert habe.

Ja, in gewisser Weise hat es in Deutschland nach dem 8. Mai 1945 wirklich Akte der „Befreiung“ gegeben: Über 17 Millionen deutsche Vertriebene wurden in der Folgezeit brutal von Heimat, Haus und Hof „befreit“. Mehr als drei Millionen deutsche Soldaten, genauso viele wie während des Krieges, wurden von ihrem Leben „befreit“. Die gesamte deutsche Nation schließlich wurde mit diesem Tag von ihrer Souveränität und Würde, sowie von hunderttausenden wegweisenden Patenten, Maschinen und Kunstschätzen, schlichtweg von ihrem gesamten geistigen und materiellen Eigentum „befreit“. Millionen unschuldiger deutscher Frauen und Kinder wurden nach dem 8. Mai gefangen, verschleppt, vergewaltigt und getötet.

Deswegen trafen sich Aktivisten vom Stützpunkt „Ostthüringen“ in Gera und man gedachte der Opfer der angeblichen „Befreiung“. Man reinigte das Kriegsdenkmal, hielt eine Schweigeminute ab, legte Blumen für die deutschen Opfer nieder und zündete eine Kerze an.

Weiterhin machten sich am Vorabend Sympathisanten unserer Partei auf den Weg zum sowjetischen Ehrenhain in Gera und verhüllten diesen teilweise. Desweiteren wurde ein Spruch umgedeutet, sodass er an die deutschen Soldaten erinnerte anstatt an die angeblichen roten Helden.

Das deutsche Volk ist seit dem 8. Mai 1945 nicht mehr Herr über sein Schicksal. Einen solchen Tag als „Tag der Befreiung“ zu begehen hieße, seine eigene Vernichtung zu feiern. Aus diesem Grund spielen wir das faule Spiel, das die „Demokraten“ jedes Jahr zum 8. Mai zelebrieren, nicht mit. Für uns gibt es erst dann einen Grund zum Feiern, wenn unser Volk sich selbst aus den Klauen der angeblichen „Befreier“ des 8. Mai 1945 befreit.

Deshalb schreien wir den volksvergessenen Vasallen dieser Republik auch in diesem Jahr aus voller Brust entgegen:

„8. Mai? Wir feiern nicht!“