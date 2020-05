Anläßlich des 75. Jahrestages des Kriegsendes am 8. Mai 1945 wurden in

Niederösterreich Gräber gefallener Soldaten besucht und Kerzen an den Ehrenmalen der gefallenen Ahnen aufgestellt. Der 8. Mai ist kein Grund zu feiern, sondern Anlass, der Toten zu gedenken, die durch Besatzerhand ermordet wurden.