Bereits im vergangenen Jahr kam es in Griechenland zu Blockierungen von Asylanten. Auch dieses Jahr stellen sich stolze Griechen der Masseneinwanderung in den Weg. In der nordgriechischen Region Pella stellten sich 150 Asyl-Gegner den Reisebussen voller Asylanten in den Weg. Sogar die geplante Unterkunft wurde von den Protestanten in Brand gesetzt. Die Busse setzten sich in Richtung eines Ausweichplatzes fort, doch Straßenblockaden verhinderten auch hier das Weiterkommen.